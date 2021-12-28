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В России выдали почти 1 млн кредитов по льготной и семейной ипотеке в 2021 году

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что, по предварительной оценке, за 2021 год банки выдали около 2 млн кредитов на 5,5 трлн рублей

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Россияне взяли почти 1 млн кредитов на 3 трлн рублей по льготной и семейной ипотеке за 2021 год, сообщил во вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на итоговом в 2021 году заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

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"Только по семейной ипотеке, а также льготной ипотеке на новостройки под 7% было выдано почти 1 млн кредитов на сумму около 3 трлн рублей", - сказал Хуснуллин.

Всего, по предварительной оценке, за 2021 год банки выдали около 2 млн кредитов на 5,5 трлн рублей, добавил вице-премьер.

По данным Центробанка, в 2020 году в России было выдано 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму почти 4,3 трлн рублей - рекордный показатель за всю историю ипотечного рынка. Объем выданной ипотеки вырос в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом, а количество кредитов увеличилось на 35%.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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