Объем жилищного строительства в Алтайском крае вырос более чем на 15% в 2021 году

БАРНАУЛ, 28 декабря. /ТАСС/. Объем строительства жилья по итогам 2021 года в Алтайском крае впервые за последние 30 лет вырос почти до 1 млн кв. м. Это на 15% выше уровня прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона во вторник.

"С начала 2021 года на территории Алтайского края построили 974 тыс. кв. м, что на 15,1% больше, чем в 2020 году. Это максимальный показатель по вводу жилья в Алтайском крае начиная с 1991 года. Более половины от общего объема ввода жилья представлено многоквартирными домами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доля индивидуального жилищного строительства составила около 43%: застройщики за счет собственных и заемных средств построили свыше 419 тыс. кв. м жилых домов.

В пресс-службе регионального Минстроя ТАСС уточнили, что положительная динамика по объему строящегося в регионе жилья сохраняется в течение трех последних лет.

Целевой показатель на 2021 год - 835 тыс. кв. м. В данный момент годовой объем вводимого в регионе жилья на 16,6% больше планового показателя, уточнили в правительстве региона.