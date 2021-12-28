Хуснуллин: организационные вопросы объединения фондов ЖКХ и дольщиков решат к 1 марта

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Организационные вопросы объединения Фонда защиты прав дольщиков и Фонда содействия реформированию ЖКХ планируется решить к 1 марта 2022 года, сообщил во вторник журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию.

"Я думаю, что мы к 1 марта закончим организационную структуру, потому что закон только вышел, соберем новый состав, новую систему управления, и уже с учетом тех возможностей, которые у нас есть - инфраструктурное меню, - мы уже большее активно будем вкладываться в развитие территорий", - сказал Хуснуллин.

Он пояснил, что новый фонд будет распоряжаться площадками под долгостроями, по которым дольщики получили компенсации, и под расселенными аварийными домами, причем займется комплексным развитием территории.

"Поэтому объединение фондов - абсолютно логичное. Это объединение земельных, финансовых, организационных ресурсов, которое точно даст определенный синергетический эффект", - подчеркнул вице-премьер.

Совет Федерации на заседании в декабре одобрил закон об объединении Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ для создания публично-правовой компании "Фонд развития территорий". Новая структура объединит функции двух институтов и сохранит правопреемственность всех обязательств.