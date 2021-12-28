Росреестр разработает сервис для определения оптимальных цен сделок на недвижимость

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Росреестр совместно с участниками рынка недвижимости в 2022 году начнет разработку сервиса, позволяющего сравнивать цены сделок с недвижимостью и определять оптимальные цены. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Росреестр совместно с профессиональными участниками рынка также разрабатывает сервис, позволяющий проводить сравнение цен сделок с недвижимостью и определять оптимальные цены сделок по определенным параметрам. Разработка сервиса начнется в 2022 году в рамках национальной системы пространственных данных", - говорится в релизе.

По оценке Росреестра, сервис будет востребован среди агрегаторов объявлений, агентств недвижимости, финансовых, страховых компаний и профессиональных разработчиков программного обеспечения.

Кроме того, ведомство с использованием технологий искусственного интеллекта сформировало пилотные наборы данных о кадастровой стоимости объектов недвижимости, ценах регистрируемых сделок и размере арендной платы по договорам, подлежащим государственной регистрации.

"Решения на основе дата-сетов будут иметь социально-экономический эффект. Это позволит бизнесу и органам власти реализовывать сервисы для получения комплексных сведений о ценах сделок с объектами недвижимости, проведения аналитических исследований рынка недвижимости, определения перспективных изменений и трендов", - приводятся в релизе слова заместителя руководителя Росреестра Елены Мартыновой.

Описания дата-сетов размещены в национальной системе управления данными.