Хуснуллин заявил, что развитию арендного жилья в России мешают высокие ставки по кредитам

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Развитию арендного жилья в России мешают высокие ставки по кредитам, сообщил во вторник вице-премьер Марат Хуснуллин на итоговом в 2021 году заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

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"Надо развивать в целом рынок аренды. Но с сегодняшней ситуацией со ставкой это будет достаточно тяжело, потому что строить арендное жилье экономически целесообразно, когда есть длинные дешевые деньги", - сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос о планах по созданию в России платформы для учета арендного жилья.

Тем не менее, как уточнил вице-премьер, правительство не оставляет этих планов и обсуждает использование наемного жилья в новой программе расселения аварийного фонда.

По словам Хуснуллина, доля арендного жилья в России составляет порядка 9%. Это один из самых низких показателей в мире. "Зато у нас самый высокий в мире показатель частного жилья", - отметил вице-премьер.

Минстрой России в настоящее время занимается разработкой информационной системы учета арендного жилья. По мнению разработчиков, новая ФГИС будет способствовать обелению рынка аренды и учету интересов всех сторон этого процесса. Также в Минстрое ранее сообщали, что все действующие сервисы подбора недвижимости будут интегрированы с новой информационной системой.