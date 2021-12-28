В Крыму намерены на четверть увеличить объемы жилищного строительства в 2022 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Объем жилья, которое планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году в Крыму, составит до 1 млн кв. м, что на 25% больше уровня этого года. Об этом сообщил журналистам во вторник на итоговой пресс-конференции глава региона Сергей Аксенов.

"С учетом ряда проектов, в том числе по реализации ипотечных программ, реализации национальных проектов, увеличивается и количество квадратных метров, которые мы ежегодно сдаем. В этом году около 800 тыс. кв. м жилья будет введено. Это и индивидуальное жилье, и многоквартирное. В следующем году до 1 млн кв. м жилья намерены ввести в эксплуатацию", - сказал Аксенов.

В последние годы власти полуострова фиксируют рост спроса на жилье. Как отметил глава региона, это дает толчок для строительства не только жилья, но и рекреационных объектов, туристической инфраструктуры. В 2021 году власти подписали несколько соглашений с инвесторами. Как отметил Аксенов, речь идет о строительстве микрорайонов, которые по своим масштабам сопоставимы с поселками городского типа или небольшим городами.