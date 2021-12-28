Правительство оценит ситуацию в регионах с объемом предложения и ценами на новостройки

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство оценит ситуацию в регионах с объемом предложения жилья, ценами на него и необходимыми мерами поддержки. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил во вторник в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы занимаемся, [оценим] каждый регион, какая ситуация в регионах с предложением, сколько стоит жилье, сколько на первичном рынке, какие меры предпринять, чтобы поддерживать и увеличивать объем предложения, чтобы дальше цена не росла", - сказал Хуснуллин.

По его словам, на рост цен на жилье повлияло несколько факторов. Так, произошло объективное подтягивание уровня цены до уровня инфляции. Повлияла и пандемия, из-за которой наблюдался отток иностранной рабочей силы на стройках, что сказалось на себестоимости строительства. Кроме того, среди факторов роста цен - дефицит предложения и низкие ипотечные ставки.

Хуснуллин отметил, что только в 2021 году благодаря системной работе удалось выдать на 41% больше разрешений на строительство, чем в 2020 году. "В перспективе мы будем строить более 90 млн кв. м, увеличивать предложение, и будем находить баланс между доходами и ценой", - добавил он.