Хуснуллин назвал рост объема ввода жилья задачей на ближайшие два года

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Задача, которая стоит перед российской строительной отраслью на 2022 и 2023 годы, - обеспечить последовательное увеличение объема ввода жилья. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В 2021 году в России ввели в эксплуатацию 90 млн кв. м жилья.

"Всегда тяжело взять высоту, а удержать ее еще сложнее. Поэтому правило номер один - достигнуть успеха, второе - этот успех сохранить и развивать. У нас задача сейчас уже не [на] 2021 год, а [на] 2022-й и 2023-й: обеспечить последовательное увеличение объема ввода жилья", - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что по итогам 2022 года в России должно быть введено жилья не меньше, чем в текущем году. "Мы надеемся, что 2022 год пройдем с показателями не ниже, а вот чтобы 2023 год выполнить, нам нужно еще много поработать. Мы надеемся, что решения, принятые президентом по инфраструктурному меню, решения правительства по всем инициативам по развитию инфраструктуры дадут свои результаты, и 2023 год мы постараемся выполнить", - сказал вице-премьер.

Хуснуллин добавил, что наращивание объемов строительства будет происходить в условиях пандемии, которая по-прежнему оказывает серьезное влияние на отрасль.

"Важно понимать, что ситуация с коронавирусом серьезно усложняет нашу работу: люди болеют, поставки нарушаются, проблем много. Но мы считаем, что планку ронять не будем [за счет оперативной штабной работы с регионами и губернаторами]. И год-два будем идти на уровне 90 млн кв. м и готовиться к новому рывку", - сказал Хуснуллин.