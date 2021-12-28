Глава банка "Открытие" прогнозирует рост ипотечных ставок до 11-11,5% в 2022 году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Ипотечные ставки в следующем году могут вырасти до 11-11,5%, такой прогноз дал глава банка "Открытие" Михаил Задорнов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Ставки неизбежно вырастут, в том числе по ипотеке. Но здесь есть льготные программы, которые субсидирует государство в разной форме, <…> это отдельная история, там достаточно активно будет развиваться кредитование. А ставки по ипотеке просто на вторичном рынке, "первичка", к сожалению, поднимутся до 11-11,5% в какой-то момент. И это приведет к замедлению спроса неизбежно", - сказал Задорнов.

Снижение спроса, в свою очередь, приведет к стабилизации цен на жилье в середине следующего года, отметил банкир.

Также, по словам Задорнова, в следующем году могут увеличиться ставки как по кредитам, так и по депозитам. "Неизбежно и "Открытие", и другие российские банки будут повышать ставки. Но справедливо - и по депозитам, и по кредитам", - сказал он, уточнив, что ставки поднимутся как для населения, так и предприятий.

По оценке банкира, ставки по кредитам до конца первого квартала 2022 года могут вырасти на 1 - 1,5% пункта.

В середине декабря 2021 г. Банк России принял решение поднять ключевую ставку на 1% пункт, до 8,5% годовых. Таким образом, ключевая ставка достигла максимума с осени 2017 года.