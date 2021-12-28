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Эксперимент по созданию единого ресурса о недвижимости предлагается продлить до 2023 года

К отдельным сервисам, создаваемым в ходе эксперимента, планируется подключать и другие регионы, помимо четырех пилотных

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Росреестр предложит правительству продлить до 2023 года эксперимент по созданию единого информационного ресурса о земле и недвижимости в четырех пилотных регионах, сообщил во вторник руководитель Росреестра Олег Скуфинский на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

"Мы подвели итоги эксперимента, подробно обсудили их на межведомственной рабочей группе и пришли к единогласному решению, что мы будем предлагать правительству России продлить эксперимент на период до 2023 года, чтобы завершить работу на территории четырех регионов под ключ", - сказал Скуфинский.

Кроме того, к отдельным сервисам, создаваемым в ходе эксперимента, планируется подключать и другие регионы. Глава Росреестра добавил, что к концу 2024 года в работе будут принимать участие 20 субъектов РФ.

Эксперимент по созданию единого информационного ресурса о земле и недвижимости был запущен в 2021 году в Татарстане, Иркутской области, Пермском и Краснодарском краях. Единый информационный ресурс должен объединить сведения из разрозненных государственных и региональных информационных систем. Кроме того, на базе ресурса создаются сервисы, которые в том числе помогут в онлайн-режиме выбрать подходящий земельный участок, зарегистрировать на него право собственности и проанализировать состояние и использование земель.

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Россия
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