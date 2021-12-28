На расселение ветхого жилья в Хабаровском крае в 2022 году направят почти 5 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 29 ДЕКАБРЯ. /ТАСС/. Почти 5 млрд рублей направят в 2022 году на расселение аварийного жилищного фонда Хабаровского края. Об этом сообщил во вторник глава региона Михаил Дегтярев во время прямой линии.

"У нас 64 тыс. кв. метров аварийного фонда, который сейчас обеспечен в обозримом горизонте средствами. В следующем году мы на эти цели потратим почти 5 млрд рублей, из них наших там (региональных средств - прим. ТАСС) 1,3 млрд. Все они идут через Фонд реформирования ЖКХ. <…> Деньгами мы обеспечены, все обязательства, которые на себя взяли, выполним и всех отселим, чье жилье признано аварийным до 1 января 2017 года", - сказал Дегтярев. Расселению подлежат почти 4 тыс. граждан.

Он добавил, что подписал соглашение для получения средств, где обозначено краевое финансирование. Отдельно идет работа по расселению домов по проспекту имени 60 лет Октября в Хабаровске, на что в этом году было потрачено 300 млн рублей, в следующем также ожидаются дополнительные средства. Сносится целый микрорайон бараков, где только часть домов попадали по действующие программы расселения. На проспекте имени 60-летия Октября 67 деревянных многоквартирных домов. Все они имеют высокий процент износа. Проживают там 1 462 человека.