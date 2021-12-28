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Росреестр планирует в 2022 году запустить сервис "Земля для туризма"

В ведомстве сообщили, что вице-премьер Марат Хуснуллин поручил проработать этот вопрос

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Росреестр планирует запустить сервис "Земля для туризма" по вовлечению земли в туристический оборот в 2022 году. Об этом сообщил руководитель федеральной службы Олег Скуфинский на пресс-конференции в ТАСС.

"[Вице-премьер] Марат Шакирзянович Хуснуллин нам поручил проработать этот вопрос и разработку этого сервиса ["Земля для туризма"]. Мы заключили соответствующее соглашение с Ростуризмом, заключили соответствующие информационные соглашения с отдельными регионами, где мы хотим в пилотном режиме отработать этот сервис. Завершена методологическая проработка этого вопроса. Запустить этот сервис мы планируем в следующем году", - сказал Скуфинский.

Информация о выявленных территориях будет размещена на публичной кадастровой карте. По словам Скуфинского, на сервисе "Земля для туризма" будет представлена информация о территориях и земельных участках, где можно размещать объекты туристического сегмента.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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