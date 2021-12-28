Росреестр планирует создать отечественную подложку для онлайн-карт

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Отечественный аналог подложки для создания онлайн-карт планируется разработать в России в рамках государственной программы по созданию национальной системы пространственных данных, сообщила во вторник заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова на пресс-конференции в ТАСС

"Каждый человек пользуется пространственными данными. Мы смотрим карты, используем сервисы, которые дают аналитику по пространственному анализу. В большинстве случаев используется подложка, которая называется OSM (Open Street Map), но это не российский код. В рамках национальной системы пространственных данных мы, по сути, создаем свой аналог OSM. У нас полностью должна быть отечественная подложка, так мы решим задачу импортозамещения", - сказала Мартынова.

Она добавила, что российский аналог OSM должен быть качественным, актуальным и юридически значимым.

В декабре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении госпрограммы "Национальная система пространственных данных". Работу планируется провести в два этапа. До 2024 года предполагается создать единую цифровую платформу пространственных данных, обеспечив ее взаимодействие с 20 регионами. Доля услуг по государственному кадастровому учету и регистрации прав на недвижимость, предоставляемых в электронном виде на портале госуслуг, к этому сроку должна увеличиться до 95%.

К концу 2030 года интеграция пространственных данных и систем с единой цифровой платформой пространственных данных должна быть обеспечена на территории всех регионов страны, а уровень полноты и качества данных в едином государственном реестре недвижимости доведен до отметки 95%.