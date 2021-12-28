Замглавы Минстроя Алексей Ересько стал главным жилищным инспектором России

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителя министра строительства и ЖКХ Алексея Ересько главным государственным жилищным инспектором России. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

"Назначить заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ересько Алексея Васильевича главным государственным жилищным инспектором Российской Федерации", - говорится в документе.

Ересько родился в 1973 году в Димитрове Украинской ССР. В 2005-2008 годах работал в управляющих компаниях Москвы, отвечая за эксплуатацию многоквартирных домов. С 2008-го по 2012 год занимал разные должности в подведомственных учреждениях комплекса городского хозяйства Москвы, выполняющих капитальный ремонт жилых домов.

В 2013-2021 годах работал на различных должностях от главного специалиста до заместителя руководителя департамента капитального ремонта Москвы. С февраля 2021 года был директором департамента развития инфраструктуры Министерства транспорта РФ.

В декабре 2021 года был назначен новым замглавы Минстроя России. Ранее за вопросы ЖКХ в Минстрое в должности заместителя министра отвечал Максим Егоров, который в октябре был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области. Одновременно с 11 декабря 2019 года Егоров являлся главным государственным жилищным инспектором Российской Федерации.