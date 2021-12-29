Почти 100 млрд рублей сэкономил бюджет Москвы на стройке горобъектов после экспертизы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Почти 100 млрд рублей удалось сэкономить бюджету Москвы при строительстве и ремонте городских объектов за счет проведения госэкспертизы в текущем году. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Мосгосэкспертизы.

"В 2021 году заявленная стоимость рассмотренных объектов капстроительства и ремонта, финансируемых из столичного бюджета, составила 577,2 млрд рублей, а сумма оптимизации в рамках госэкспертизы - 99,3 млрд рублей, что составляет 17,2% от первоначальной суммы", - сказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева, слова которой цитирует пресс-служба. Яковлева отметила, что ежегодно благодаря работе специалистов в ходе экспертизы проектной документации подтверждается не только качество, надежность и безопасность столичных строительных проектов, готовящихся к реализации, "но и утверждаются их оптимальные сметные показатели".

В частности, пояснила она, в рамках экспертных процедур проверяется, соответствуют ли указанные в смете материалы и их объем, виды оборудования, а также перечень работ технологической части проектной документации. "Кроме того, эксперты сверяют смету по проектам с московской сметно-нормативной базой ТСН-2001, чтобы удостовериться в актуальности и достоверности выбранных расценок",- сказали в пресс-службе. Таким образом, отметили в инстанции, "снижение сметной стоимости достигается благодаря актуализации смет, оптимизации технологических и технических решений, а также использованию принципов импортозамещения".

"Благодаря снижению сметной стоимости исключается избыточное расходование бюджета, а оптимизированные средства могут быть использованы для реализации других важных столичных проектов", - отметила Яковлева. В качестве примера она привела строительство образовательных учреждений, модернизацию объектов здравоохранения, сохранение исторического наследия, строительство жилья и объектов транспортной инфраструктуры.