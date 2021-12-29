Около 22 тыс. кв. м коммерческой недвижимости реализовано в Москве в 2021 году

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Центр управления городским имуществом (ГУП "ЦУГИ") в Москве реализовал почти 22 тыс. кв. м коммерческой недвижимости в 2021 году. С января было продано и сдано в аренду более 160 нежилых объектов, сообщила в среду пресс-служба центра.

"С начала 2021 года рынок коммерческой недвижимости значительно ожил. Объекты Центра управления городским имуществом пользуются спросом всегда, в этом году было реализовано более 21,9 тыс. кв. м. Самым популярным округом в 2021 году оказался ЦАО, на втором месте - с 15 реализованными помещениями - ВАО. Привлекает покупателей и арендаторов прозрачный и простой процесс сделки. Наиболее востребованным стал лот в Малом Могильцевском переулке (дом 6, строение 2), его стоимость возросла почти в шесть раз - с 5,4 до 32,1 млн рублей, а претендовали на него 44 человека", - приводятся слова заместителя генерального директора Центра управления городским имуществом Артема Сурженко.

Также он отметил, что Центр предлагает качественные площади с большим метражом и всеми коммуникациями для потенциально успешного старта или расширения бизнеса. Помещения универсальны и подойдут практически для любого бизнеса или инвестирования, цена на них только растет. Они находятся в хозяйственном ведении ГУП "ЦУГИ".

Ознакомиться с характеристиками лотов, а также просмотреть их в режиме 3D-туров можно на официальном сайте Центра в разделе "Коммерческая недвижимость" или на инвестиционном портале Москвы.