В Москве в 2021 году построили в 1,5 раза больше кв. м недвижимости, чем годом ранее

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Более 15 млн кв. м недвижимости возвели в Москве в уходящем году, в том числе 7,4 млн кв. м жилья. Для программы реновации было построено 169 новых жилых домов общей площадью 2,1 млн кв. м, сообщили в среду в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщал, что по итогам 2020 года строительный комплекс Москвы, несмотря на пандемию и связанные с ней сложности, перевыполнил план по вводу недвижимости: было введено в эксплуатацию 10,8 млн кв. м недвижимости, из которых 4,9 млн "квадратов" составило жилье. При этом в 2021 году планировалось построить не менее 8,5 млн кв. м недвижимости, в том числе 4 млн кв. м жилья.

"По итогам 2021 года в Москве построено 15,1 млн кв. м недвижимости, в том числе 7,4 млн кв. м жилья, что стало рекордом за всю историю города, включая период массового жилищного строительства 1960-х годов. В целом начиная с 2011 года в Москве построено 104,8 млн кв. м недвижимости, в том числе 43,6 млн кв. м [жилья]. В новых квартирах, построенных после 2010 года, проживают около 1 млн семей. Строительство коммерческой недвижимости позволило создать порядка 770 тыс. новых рабочих мест", - сообщили в пресс-службе.

Как добавили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в ходе программы реновации в новые квартиры переедут около 1 млн москвичей, проживающих в некомфортных пятиэтажках. В кварталах реновации будет создана городская среда нового качественного уровня: сбалансированная, открытая, комфортная и привлекательная. В программу включены 5 175 домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м.

"В настоящее время подобраны 534 стартовые площадки, расположенные во всех округах Москвы, для строительства новых домов общей мощностью 8,5 млн кв. м. Построено 169 новых жилых домов общей площадью 2,1 млн кв. м. Ведется строительство и проектирование 344 домов общей площадью 6,1 млн кв. м. Идет либо закончено переселение 69,7 тыс. человек из 421 дома - переселено 47,6 тыс. жителей", - отметили в мэрии.

Другие объекты

Там также подчеркнули, что в 2011-2021 годах в Москве построено порядка 790 объектов социальной инфраструктуры, в то числе 466 зданий школ и детских садов, 110 объектов здравоохранения, 153 спортивных объекта, 59 объектов культуры. В 2021 году социальная инфраструктура города пополнилась 85 объектами, в числе которых 54 здания школ и детских садов, 10 зданий медицинских учреждений, 17 спортивных объектов и четыре объекта культуры. В планах на 2022-2024 годы строительство 286 детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов и других социальных объектов.

"Правительство Москвы реализует масштабную программу строительства порядка 1 млн кв. метров новых медицинских учреждений, среди которых объекты Медицинского центра в Коммунарке, Центра им. Логинова, Международного медицинского кластера в Сколково, ИКБ № 1, инфекционный корпус ДГКБ св. Владимира, скоропомощные корпуса ряда городских больниц, а также порядка 30 поликлиник", - заключили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.