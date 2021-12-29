Кабмин утвердил стратегию цифровой трансформации стройотрасли и ЖКХ до 2030 года

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство утвердило стратегическое направление в области цифровой трансформации строительной отрасли, городского и жилищно-коммунального хозяйства России до 2030 года. Соответствующее распоряжение в среду опубликовано на портале правовой информации.

Стратегия затрагивает этапы проектирования, строительства и эксплуатации зданий. В частности, она направлена на применение технологий информационного моделирования, внедрение цифровых сервисов ценообразования и информационной системы управления проектами государственных заказчиков, развитие цифровой вертикали экспертизы и строительного надзора, а также на развитие клиентоцентричной системы управления ЖКХ и цифровой экосистемы формирования комфортной городской среды.

Согласно документу, в течение 2022 года планируется создание суперсервиса "Цифровое строительство - стройка в один клик". Все услуги в сфере строительства должны быть переведены в электронный вид уже к концу 2023 года. До конца 2024 года должна появиться возможность подключения к сетям в электронном виде с помощью портала госуслуг. Кроме того, к концу 2024 года все диспетчерские службы муниципальных районов и городских округов планируется подключить к федеральной системе мониторинга аварий ЖКХ.

Как установлено в стратегии, к концу 2030 года 500 тыс. человек должны пройти обучение в сфере цифровых технологий в строительстве и ЖКХ. К этому же времени все закладные по ипотеке должны выпускаться в электронном виде. Доля объектов с положительным заключением экспертизы, документация по которым подготовлена в форме информационной модели, согласно стратегии, достигнет 65%. Не менее 80% общих собраний собственников жилья в многоквартирных домах должны проводиться в онлайн-режиме. А среднее значение индекса цифровой трансформации городского хозяйства (IQ городов) планируется увеличить до 60%.