Ввод жилья в России за 11 месяцев 2021 года вырос на 25,4%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ввод жилья за январь-ноябрь 2021 года вырос на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 81,7 млн кв. м, следует из доклада Росстата.

Отдельно в ноябре введено 9,1 млн кв. м жилья. По статистике Росстата, в ноябре возведено 1,3 тыс. многоквартирных домов, населением построено 39,3 тыс. жилых домов, всего за месяц появилось 115,8 тыс. новых квартир.

В целом за 11 месяцев 2021 года возведено 8,5 тыс. многоквартирных домов, населением построено 347,1 тыс. жилых домов, всего появилось более 1 млн новых квартир. Общая площадь жилья в домах, построенных индивидуальными застройщиками, составила 46 млн кв. м, или 56,3% от всего введенного жилья.

Объем работ по виду деятельности "Строительство" в ноябре достиг 1 трлн рублей, а за 11 месяцев 2021 года - 9,24 трлн рублей.