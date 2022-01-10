Средний срок регистрации недвижимости в России сократился до четырех дней

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Росреестр в 2021 году сократил средний срок кадастрового учета и регистрации прав на недвижимости с пяти до четырех рабочих дней, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"За 2021 год Росреестром сокращен средний срок осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на один день - с пяти до четырех рабочих дней. Сокращение средних сроков достигнуто за счет цифровизации административных процедур, осуществляемых Росреестром", - говорится в сообщении.

Кроме того, с октября сокращен срок регистрации договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), представленных в Росреестр в электронном виде. Теперь на это уйдет три рабочих дня. По данным ведомства, доля электронных ДДУ составляет 66%. Это на 22% больше, чем в 2020 году.

Вместе с этим Росреестр реализует проект "Электронная ипотека за один день". Если во втором квартале 2021 года в проекте принимали участие 26 регионов, то на сегодняшний день - все 85 субъектов РФ. При этом доля электронных заявлений на регистрацию ипотеки по отношению к 2020 году выросла на 22%, составив 60%.

В целом доля обращений, поступающих в Росреестр в электронном виде, по всем видам учетно-регистрационных действий достигла 46%, показав рост на 15% по отношению к 2020 году. Стабильно высокой остается доля электронных запросов на предоставление сведений из единого государственного реестра недвижимости - 93% (рост почти на 2%).