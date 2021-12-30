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"Ведомости": в ДОМ.РФ ожидают, что объем ввода жилья в России в 2021 году станет рекордным

Число проданных в новостройках квартир по итогам года может составить около 800 000

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко прогнозирует рекордные показатели объема ввода жилья в России по итогам уходящего года. Подобных результатов помогли достигнуть реформы жилищного строительства, такие как переход на счета эскроу и проектное финансирование, пишет Мутко в статье, опубликованной в четверг в газете "Ведомости".

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"Уходящий год стал для жилищной сферы России одним из самых удачных в новейшей истории. Окончательные цифры мы увидим в январе, но уже сейчас можно говорить о нескольких достижениях. Годовой ввод жилья, скорее всего, будет рекордным, прежний максимум был достигнут в 2015 году. Число проданных в новостройках квартир по итогам года может составить около 800 000. Во многом это результат реформы жилищного строительства - перехода на счета эскроу и проектное финансирование", - отметил Мутко.

По его словам, порядка 1,5 млн квартир из строящихся 2 млн возводятся по новым правилам, и более 200 тыс. семей получили современное, качественное жилье. Он также сообщил, что текущая сумма средств россиян на счетах эскроу приближается к 3 трлн рублей.

"Тем не менее, в рамках перевода рынка на новые рельсы остаются дискуссионные моменты, которые возникают при любых масштабных изменениях. Один из них - поэтапное раскрытие счетов эскроу", - подчеркнул он. По его словам, некоторые участники рынка выступают за раскрытие эскроу-счетов еще до окончания строительства - в зависимости от степени реализации проекта. В ДОМ.РФ подобные предложения считают экономически несостоятельными.

"Если раскрывать счета эскроу застройщику до окончания строительства, то для него будет расти средняя эффективная ставка по проектному финансированию. В итоге большой выгоды для девелопера не будет. Зато возрастут риски нецелевого использования средств и мошенничества - те самые риски, для борьбы с которыми реформа и была задумана", - пояснил Мутко.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
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