{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росреестр в 2021 году ежемесячно выдавал на 46% больше выписок из ЕГРН, чем в 2020 году

За 11 месяцев прошлого года в ведомстве выдали более 132 млн выписок

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Число выписок из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), выдаваемых в России ежемесячно, за 2021 год выросло на 46% по сравнению с 2020 годом, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Количество выписок, выдаваемых Росреестром ежемесячно, выросло за 2021 год на 46% по сравнению с 2020, и на 64% по сравнению с 2019 годом", - говорится в сообщении.

При этом за 11 месяцев 2021 года Росреестр выдал более 132 млн выписок из ЕГРН, что на треть больше, чем за весь 2020 год, когда было подготовлено порядка 98,3 млн выписок. В 2019 году было выдано около 89 млн выписок.

ЕГРН - это достоверный источник информации об объектах недвижимости на территории России. Выписка из ЕГРН удостоверяет государственную регистрацию возникновения или перехода прав на недвижимое имущество.

Теги
Россия
Эксперты ожидают замедления темпов роста ставок аренды в городах-миллионниках в 2022 году
В среднем по итогам 2021 года аренда стала дороже на 20-30% в зависимости от количества комнат, отметили специалисты
Читать полностью