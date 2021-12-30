Фонд ЖКХ допустил перевыполнение плана по расселению аварийного жилья в 2022 году

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. План по переселению россиян из аварийного жилья может быть перевыполнен в 2022 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда содействия реформированию ЖКХ.

"Фондом ЖКХ совместно с регионами проведен целый ряд мероприятий, направленных на досрочное завершение текущей программы переселения граждан из аварийного жилья, в том числе с использованием механизма ускоренного финансирования, в связи с чем есть основания полагать, что в следующем году установленные целевые показатели будут также превышены", - сказали в пресс-службе.

Так, согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", в 2022 году 60,3 тыс. человек должны быть переселены из 1 млн кв. м аварийного жилья. В 2021 году планировалось переселить 106,81 тыс. граждан из 1,92 млн аварийных квадратных метров, однако позже задача по поручению президента была увеличена до 130 тыс. человек и 2,5 млн кв. м.

Как сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на итоговом заседании правительственной комиссии по региональному развитию в конце декабря, поручение президента выполнено - в 2021 году будут переселены около 131 тыс. человек.

Если же подводить итоги с начала программы переселения, с 2019 года, то в регионах России за это время переселено 264,4 тыс. человек из аварийного жилья площадью 4,44 млн кв. метров, отметили в Фонде ЖКХ. Таким образом, программа нацпроекта, согласно которому до конца 2024 года необходимо переселить 530,9 тыс. человек из 9,54 млн аварийных квадратных метров, за три года выполнена наполовину. В программу вошло жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года.

Регионы-лидеры

Фонд ЖКХ ожидает, что в 2022 году ряд регионов полностью выполнит целевые показатели нацпроекта, установленные на 2019-2024 годы. В их числе Адыгея, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Астраханская, Воронежская и Саратовская области.

Кроме того, ранее региональные программы переселения 2019-2025 годов уже завершили шесть регионов: Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Севастополь, Карачаево-Черкесия, Чечня и Сахалинская область. До конца 2021 года целевые показатели выполнят еще три субъекта: Кабардино-Балкария, Дагестан и Магаданская область.

Новая программа и новые механизмы

Именно те регионы, которые досрочно завершат программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, смогут приступить к выполнению новой программы, в которую включат жилой фонд, признанный аварийным после 1 января 2017 года. О запуске этой программы ранее объявил президент России Владимир Путин. Глава государства уточнил, что по всей стране в нее войдет более 11 млн кв. м аварийного жилья.

Для запуска программы на ближайшие два года планируется выделить 45 млрд рублей. Половина этой суммы будет направлена в 2022 году, что позволит улучшить жилищные условия около 4 тыс. человек, проживающих в аварийном жилищном фонде площадью около 74 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе Фонда ЖКХ.

При реализации новой программы государство планирует применить новые механизмы расселения, в том числе комплексное развитие территорий (КРТ). Как отметили в Фонде ЖКХ, в 10 российских регионах уже началась реализация 30 проектов КРТ, благодаря которым будет расселено 759,8 тыс. кв. м непригодного для проживания жилищного фонда, в том числе 218,2 тыс. кв. м аварийного жилья.

Вместе с этим Фонд ЖКХ прорабатывает вопрос использования ипотеки при переселении граждан из аварийного жилищного фонда. Кроме того, в декабре Госдума приняла закон, который предусматривает строительство наемных домов по решению правительства России за счет привлеченных средств из Фонда национального благосостояния для переселения граждан из аварийного жилья.