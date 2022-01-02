Цены на новостройки в Московской области могут вырасти на 10% в 2022 году

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Рост средней стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья Подмосковья в 2022 году будет более сдержанным, чем в Москве, и по итогам года составит около 10%. Такой прогноз дал ТАСС директор департамента инвестиционного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев.

"Общий рост цен на новостройки в Московской области будет более сдержанным, чем в столице, в связи с тем, что спрос чувствителен к цене. Если в Москве мы ожидаем рост в 12-15%, то в Подмосковье показатель будет в пределах 10%. В ряде локаций цена может расти более высокими темпами за счет развития инфраструктуры и транспорта", - сказал Родионцев.

По его словам, в первую очередь цены вырастут в городах с хорошей транспортной доступностью и ограниченным числом проектов (Реутов, Долгопрудный), а также в населенных пунктах, близко расположенных к Новой Москве, с инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. Кроме того, подорожание жилья ожидается в Раменском, Жуковском, Подольске, где сейчас практически отсутствует предложение новостроек (или завершается реализация проектов) и есть перспектива развития транспортной доступности.

В 2021 году цены на первичном рынке Московской области вновь продемонстрировали высокие темпы роста на фоне оживления спроса, напомнил Родионцев. За год средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 23,9% - до 147,2 тыс. рублей. По его словам, в том числе это связано с ростом себестоимости строительства и увеличением в структуре предложения доли жилья комфорт-класса.

По итогам 2021 года объем нового предложения в Подмосковье составил 966,8 тыс. кв. м, что на 43,1% выше, чем было выведено в продажу в 2020 году, отмечают в Est-a-Tet. К 2022 году объем предложения в пределах ЦКАД составил 1,5 млн кв. м.