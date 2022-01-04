Объем предложения новых апартаментов в Москве за год сократился на 33%

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Объем предложения апартаментов на первичном рынке Москвы за 2021 год сократился на 33%. Такие данные содержатся в аналитическом отчете риелторской компании Est-a-Tet, который есть в распоряжении ТАСС.

"В сегменте апартаментов тенденция сокращения предложения сохраняется. В годовом выражении объем предложения уменьшился на 33% - до 6,3 тыс. лотов (во всех сегментах кроме элитного)", - говорится в материалах.

Уточняется, что после небольшого охлаждения спроса, связанного, как с сезонностью, так и с неопределенностью в отношении перспектив смены статуса апартаментов, активность покупателей апартаментов в конце 2021 года стала расти. За четвертый квартал спрос на апартаменты в Москве вырос на 60%, однако в годовой динамике отмечается сокращение спроса на 13%, отмечают в компании.

По данным аналитиков, большинство покупателей (65%) интересуются апартаментами стоимостью от 5 до 14 млн рублей. За год средняя стоимость квадратного метра в апартаментах на первичном рынке столицы увеличилась на 21,4% - до 446,8 тыс. рублей.

Группа сенаторов и депутатов в апреле внесла в Госдуму законопроект о правовом статусе апартаментов как нового вида недвижимости. Так, предлагается ввести понятие "многофункциональные здания", подразумевающее здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки (в общественно-деловой зоне). Сообщалось, что закон об апартаментах будет принят в 2022 году.