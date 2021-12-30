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Число жителей Якутии, переселенных из аварийного жилфонда, достигнет 25 тыс. в 2022 году

По словам главы региона Айсена Николаева, для достижения этой цели в республике строятся дома даже в самых отдаленных уголках, в том числе в Арктике

ЯКУТСК, 30 декабря. /ТАСС/. Порядка 25 тыс. человек будут расселены из аварийного жилья в 2022 году нарастающим итогом благодаря национальному проекту. Об этом сообщил в четверг на телеканале "Якутия-24" глава Якутии Айсен Николаев.

"В Якутии национальные проекты имеют колоссальное значение, в особенности по аварийному жилью, потому что у нас самая масштабная программа по расселению из аварийного жилья в стране: 16% всей этой огромной программы, которая в стране реализуется, это Якутия. Уже 12 тыс. человек по итогам 2021 года нарастающим [итогом] переселены из тех аварийных домов, в которых они проживали. Более того, программа идет дальше, в следующем году нарастающим уже 25 тыс. человек переселят из аварийных домов", - сказал Николаев.

Он отметил, что по всему региону строятся дома. "Наконец в эту программу попали все районы, все города республики. И сегодня жилье строится в самых отдаленных уголках Якутии, даже в Арктике, где многоквартирные дома после развала Советского Союза вообще не строились", - добавил Николаев.

В Якутии реализуется самая масштабная среди регионов России программа расселения из аварийного жилья. До сентября 2025 года предстоит расселить свыше 1 млн кв. м аварийного жилого фонда - это самый большой показатель в стране.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен Сергеевич
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