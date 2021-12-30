Количество сделок с новостройками в России за 11 месяцев выросло на 20%

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Около 797 тыс. тыс. сделок с новостройками зарегистрировано в России в январе - ноябре 2021 года, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные следуют из статистики Росреестра, которая есть в распоряжении ТАСС.

"За 11 месяцев 2021 года число зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве выросло на 20%. Этот показатель составил почти 797 тыс. (663 тыс. за аналогичный период прошлого года)", - говорится в материалах. В частности, в ноябре 2021 года зарегистрировано почти 89 тыс. договоров с участием дольщиков.

Уточняется, что больше всего договоров долевого участия заключено в Москве (128,2 тыс.), Московской области (104,4 тыс.), Санкт-Петербурге (69 тыс.), Краснодарском крае (61,9 тыс.) и Свердловской области (28,5 тыс.).

Положительную динамику показывает и регистрация сделок на вторичном рынке жилья РФ, где за 11 месяцев спрос вырос на 16%, до 3,8 млн сделок, против почти 3,3 млн годом ранее. Такие сделки чаще всего заключали в Краснодарском крае (245,6 тыс.), Московской области (239,3 тыс.), Москве (150,6 тыс.), Свердловской области (138,2 тыс.) и в Татарстане (117 тыс.). В ноябре 2021 года количество сделок на вторичном рынке составило 371 тыс., уточнили в Росреестре.