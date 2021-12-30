Дачную амнистию продлили до 1 марта 2031 года

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий дачную амнистию до 1 марта 2031 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

До этой даты продлевается режим, который позволяет поставить на кадастровый учет и зарегистрировать жилой или садовый дом на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на участок, если в едином госреестре недвижимости данное право не значится. Кроме этого, до 1 марта 2031 года гражданин, который использует для постоянного проживания без права собственности возведенный до 14 мая 1998 года жилой дом, расположенный в границах населенного пункта, сможет рассчитывать на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, где его дом расположен.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

Речь в документе идет об участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности. В законе обозначен перечень документов для обращения за оформлением права собственности на землю. При этом дачная амнистия не будет распространяться на особо охраняемые территории.

В период рассмотрения заявления гражданина о предоставлении земельного участка, на котором расположен его жилой дом, орган местного самоуправления не вправе принимать решения о сносе такого дома как самовольной постройки.

Ранее такой упрощенный режим был введен до 1 марта 2026 года.