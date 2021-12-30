Путин подписал закон о правовом статусе таунхаусов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, разграничивающий в законодательстве понятия "дом блокированной застройки" (таунхаус) и "многоквартирный дом". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения в Градостроительном и Жилищном кодексах предусматривают определение понятий "многоквартирный дом" и "дом блокированной застройки", которые необходимы для более точного и полного правового регулирования жилищных и градостроительных правоотношений и возникающих спорных вопросов.

Так, устанавливается, что дом блокированной застройки - это "жилой дом, блокированный с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов, имеющий отдельный выход на земельный участок".

Кроме этого, требования закона об участии в долевом строительстве будут распространены на отношения, возникающие при строительстве индивидуальных жилых домов в границах малоэтажных жилищных комплексов. На эти правоотношения будут распространяться и требования Градостроительного кодекса о наличии документации по планировке территории, разрешений на строительство.

На сегодняшний день жилищный фонд включает в себя только три вида объектов: жилой дом, квартира и комната. Такие новые категории жилья, как таунхаус, лейнхаус, дуплекс и другие объекты блокированной застройки, относятся к категории жилого дома, но не являются ни частным домом, ни многоквартирным.

Принятие документа будет способствовать развитию малоэтажного жилищного строительства, позволит не допустить появления новых проблемных домов и обманутых дольщиков, отмечалось в пояснительной записке. "Закон устраняет правовую неопределенность, возникающую при отнесении здания к многоквартирному дому или дому блокированной застройки, определяя, что дом блокированной застройки является видом жилого дома", - говорилось в документе.