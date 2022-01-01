Минстрой планирует эволюционный переход на инфомоделирование в госстройках

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Переход на технологии информационного моделирования (ТИМ) в строительстве при реализации государственных проектов будет эволюционным и постепенным, сообщили ТАСС в пресс-службе Минстроя России.

Переход на ТИМ осуществляется в России с 1 января 2022 года. Применение технологий распространяется на новые договоры, которые финансируются за счет бюджета.

"Минстроем России предлагается осуществить эволюционный переход на использование ТИМ. Мы планируем, что после 1 января 2022 года госзаказчики будут формировать и вести информационные модели объектов капитального строительства и использовать цифровые информационные модели на этапе проектирования, а на следующих шагах будет обеспечено применение ЦИМ на всех этапах жизненного цикла", - уточнили в министерстве.

При этом предполагается обеспечить плавный переход на информационное моделирование для тех участников строительной отрасли, у которых нет накопленной практики в этой сфере. В то же время Минстрой предполагает избегать создание барьеров для наиболее прогрессивных участников рынка.

В целом, по оценкам министерства, большинство регионов готовы к переходу на технологии инфомоделирования в строительстве.

В основе информационного моделирования здания лежит проектирование объекта как единого целого. Изменение одного из параметров влечет автоматическое изменение связанных с ним параметров и объектов вплоть до чертежей, спецификаций и календарного графика. Использование ТИМ оптимизирует бизнес-процессы и снижает риски на всех этапах жизненного цикла зданий, способствует выработке оптимальных решений, выявлению ошибок на ранних стадиях проектирования, снижению затрат на строительство и эксплуатацию, сокращению сроков работ.