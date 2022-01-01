Кадастровая оценка земельных участков пройдет в 2022 году во всех регионах России

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Государственная кадастровая оценка земельных участков в 2022 году должна быть проведена во всех регионах России без учета ограничений по ее периодичности.

Такая норма содержится в законе, который был принят в июле 2020 года для совершенствования процедуры государственной кадастровой оценки. Теперь она будет проводиться один раз в четыре года, а в городах федерального значения - раз в два года в случае принятия такого решения. Так, в 2022 году во всех регионах проведут кадастровую оценку земельных участков, а в 2023 году - зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства и машиномест.

"Согласно ранее действовавшему законодательству решение об актуализации кадастровой стоимости принималось каждым регионом самостоятельно, что зачастую приводило к нарушению даже максимально установленной законом периодичности актуализации стоимости (не реже одного раза в пять лет) и к несправедливому и различному уровню налоговой нагрузки в разных регионах по однотипным объектам недвижимости", - пояснили ТАСС в пресс-службе Росреестра.

В ведомстве подчеркивают, что проведение единых циклов государственной кадастровой оценки обеспечит по всей стране актуальную кадастровую стоимость на единую дату, по единой методологии.

Кроме того, согласно закону, с 2023 года во всех регионах механизм оспаривания кадастровой стоимости в размере рыночной будет заменен на механизм установления кадастровой стоимости в размере рыночной. Это право правообладателя в любой момент жизненного цикла объекта использовать его уникальные характеристики или его окружения для определения налоговой базы по объекту от кадастровой стоимости установленной в размере рыночной. Для этого предусмотрен досудебный порядок, когда правообладатель обращается в бюджетное учреждение с отчетом о рыночной стоимости объекта недвижимости.

Вместе с этим граждане по этому закону уже получили возможность заявить в суд о признании незаконным отказа бюджетного учреждения в исправлении ошибок. В документе также прописан механизм привлечения к ответственности директоров бюджетных учреждений за некачественную кадастровую оценку. Она зависит от доли (более 20%) подтвержденных судом некорректных отказов в исправлении ошибок в кадастровой стоимости.