ЖК "Воскресенское" в Москве достроят в 2023 году

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Жилой комплекс "Воскресенское" в Москве, дольщиками которого являются 330 человек, планируется достроить в 2023 году за счет средств городского бюджета. Об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"Ввод в эксплуатацию проблемного жилого комплекса "Воскресенское" запланирован на 2023 год. <...> На сегодняшний день практически все ресурсоснабжающие организации готовы обеспечить объект требуемыми мощностями, в проработке находится вопрос теплоснабжения жилых домов и обеспечения сетями ливневой канализации", - говорится в сообщении.

Также вблизи ЖК планируется организовать наземную стоянку для автомобилей и создать дополнительные парковочные карманы в рамках расширения улично-дорожной сети.

Строительство ЖК "Воскресенское" начал застройщик ЗАО "ТСК "Евро-Старт" в 2005 году. "С 2014 года компания является банкротом. По проекту планировалось возвести комплекс из четырех домов. В результате корпуса 1, 2, 4 находятся в разной степени готовности, а к строительству корпуса 3 застройщик так и не приступил. Решение о достройке дома за счет средств бюджета города Москвы принял мэр Москвы Сергей Собянин. В возведение жилья в ЖК "Воскресенское" свои средства вложили порядка 330 граждан", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.