В Белоруссии жилье с господдержкой приоритетно будут получать силовики и многодетные семьи

МИНСК, 4 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал в приоритетном порядке оказывать поддержку при строительстве жилья многодетным семьям и силовикам.

"Понятно, что есть абсолютный приоритет - это многодетные семьи, люди в погонах, потому что они не могут заработать больше, чем мы им платим. И они не имеют права зарабатывать на стороне. Поэтому их надо в какой-то степени поддерживать", - отметил президент в ходе доклада вице-премьера Анатолия Сивака и министра архитектуры и строительства Руслана Пархамовича во вторник.

Лукашенко подчеркнул, что власти пытаются поддержать всех. "Что такое поддержать? Если бы это просто плечо подставить - это одно. Но это же финансирование, поддержка рублем. А в любой стране всегда дефицит денежных средств. Точно так и у нас, в этой ситуации тем более", - приводит слова президента пресс-служба.

Глава государства поинтересовался, какие есть предложения по вопросам поддержки населения в жилищном строительстве.

Говоря о развития строительной отрасли в республике, Лукашенко отметил, что не удовлетворен состоянием дел. "Нет строительства - нет развития страны. Это аксиома и всем понятно. В прошлом году, если взять строительную отрасль, у меня данные на конец ноября, может, что-то изменилось за декабрь, откровенно, радости немного", - указал он. По данным, которые представили главе государства, удельный вес строительной отрасли за январь - ноябрь 2021 года в ВВП составляет менее 5%, темп роста объемов строительно-монтажных работ - менее 90%, экспорта услуг - около 97%.

"То есть проблемы есть. Я не говорю, что вы рухнули, не хватало еще, но есть проблемы. Меня интересует, в чем причины?" - спросил президент. Он выступил с утверждением, что в России не хватает квалифицированных кадров в этой сфере, и напомнил, что белорусская сторона могла бы предложить свои услуги. "Или вы стесняетесь туда поехать, или там действительно есть какие-то проблемы. Вы скажите, мы с президентом России [Владимиром Путиным] обсудим эти вопросы и, думаю, сдвинем с мертвой точки. Но, наверное, есть проблемы и с нашей стороны", - отметил он.