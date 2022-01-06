Путин распорядился продумать подведение сетей к участкам, которые выдаются многодетным

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин распорядился продумать вопрос об обеспечении участков, выдаваемых многодетным семьям, необходимой инфраструктурой. Такой пункт содержится в перечне поручений по итогам большой пресс-конференции, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ рассмотреть вопрос об обеспечении земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, необходимой инфраструктурой (инженерной, коммунальной, социальной), а также о финансировании соответствующих расходов", - говорится в сообщении.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июля 2022 года.