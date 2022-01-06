В Северной Осетии сдадут 234 квартиры по программе "Жилье для российской семьи"

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 января. /ТАСС/. Власти Северной Осетии в этом году сдадут в эксплуатацию 234 квартиры по программе "Жилье для российской семьи". Об этом ТАСС сообщил заместитель министра строительства и архитектуры республики Дмитрий Базаев.

"В Северной Осетии продолжается строительство жилья в рамках реализации программы "Жилье для российской семьи". Приобрести заветные квадратные метры можно по цене на 20% ниже рыночной. Особенностью квартир является то, что все они сдаются с отделкой. Все жильцы 234 квартир первого этапа уже определены", - сказал Базаев.

Первые дома по программе, строительство которых началось в 2021 году, будут построены в конце 2022 года. Новая жилая постройка предполагает сдачу квартир с отделкой под ключ. Всего в данном районе будет построено 84 000 кв. м жилья. Из них половина - по программе, другие квартиры будут в свободной продаже.

Также власти обеспечили жилищными сертификатами 26 семей вынужденных переселенцев. "Утвержден список граждан - получателей государственных жилищных сертификатов. Среди них 26 семей вынужденных переселенцев. Кроме того, сертификаты получила одна семья гражданина, подвергшегося радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также семья, выехавшая из районов Крайнего Севера", - сообщил ТАСС первый заместитель министра строительства и архитектуры Анзор Куцуков.

По словам Куцукова, в 2021 году уже были выданы 192 сертификата вынужденным переселенцам, три сертификата гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и один сертификат семье, выехавшей из районов Крайнего Севера.

В Северной Осетии проживают вынужденные переселенцы, переехавшие в республику из Грузии после грузино-осетинского конфликта в 1991-1992 годах.