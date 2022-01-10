Около 60 тыс. многоквартирных домов капитально отремонтировали в России в 2021 году

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Капитальный ремонт прошел в 60 тыс. многоквартирных домов в России в 2021 году. Это на 24% больше, чем в 2020 году, следует из презентации вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, опубликованной в понедельник на его странице в Instagram.

Согласно документу, в 2020 году капитально отремонтированы были 48,3 тыс. многоквартирных домов, на это было направлено 181,7 млрд рублей. При этом в 2021 году финансирование составило 211,5 млрд рублей.

В целом благодаря капитальному ремонту в прошлом году были улучшены условия проживания 13,1 млн человек.