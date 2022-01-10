Площадь расселенного за три года аварийного жилья в России превысила план на 40%

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Около 4,6 млн кв. м аварийного жилья расселено в России в 2019-2021 годах, что на 39% превышает запланированные показатели (3,3 млн кв. м), следует из презентации вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, опубликованной в понедельник на его странице в Instagram.

Кроме того, за последние три года из аварийного жилья в новые квартиры переехали 267,9 тыс. человек, что на 46% превысило план 2019-2021 годов (183,7 тыс. человек).

Как следует из презентации, девять регионов досрочно завершили действующую программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Программа рассчитана до конца 2024 года. В рамках нее по всей стране более 530 тыс. человек должны быть переселены из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилого фонда.

Ранее было объявлено о запуске новой программы расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года, первоначально для этого выделено 45 млрд рублей.