Регионы планируют комплексное развитие 646 территорий площадью 23 тыс. га

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российские регионы планируют применить механизм комплексного развития территорий (КРТ) на 646 участках площадью более 23 тыс. га, следует из презентации вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, опубликованной в понедельник на его странице в Instagram.

Предполагается, что с помощью КРТ можно будет построить 150 млн кв. м жилья. Согласно документу, 14 регионов уже приняли решение о комплексном развитии территорий.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.

Как следует из презентации, Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в 2021 году принял решения о восстановлении прав 31,5 тыс. обманутых дольщиков. Речь идет о 536 долгостроях площадью 3,4 млн кв. м. По 145 из них (14,9 тыс. обманутых дольщиков) принято решение о достройке, а по 391 проблемному дому (16,6 тыс. человек) - о выплате компенсаций.

При этом в 2021 году были введены в эксплуатацию 33 дома для 4,2 тыс. обманутых дольщиков. Кроме того, 16 тыс. человек суммарно получили почти 30 тыс. компенсаций за долгострои.

Как ранее сообщали в Фонде дольщиков, в 2020 году были восстановлены права более 46 тысяч человек. Это граждане, которые приобрели жилье в 456 проблемных объектах общей площадью 3,4 млн кв. метров. В частности, по 367 домам было принято решение о достройке, по 89 домам - о выплате компенсаций. Кроме того, в 2020 году Фонд дольщиков достроил 17 проблемных домов.