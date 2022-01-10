Девелоперы заметили нетипичную активность покупателей новостроек с ипотекой в праздники

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Активность покупателей, приобретавших новостройки с ипотекой, в минувшие праздники была нетипично высокой, россияне торопились решить квартирный вопрос после повышения ключевой ставки ЦБ в декабре 2021 года. Такое мнение ТАСС высказали опрошенные в понедельник девелоперы из разных регионов России.

"Объем сделок в первые 10 дней января 2022 года на 50% превысил показатель аналогичного периода прошлого года. Активность покупателей в большинстве случаев объясняется стремлением зафиксировать ипотечную ставку - после повышения ключевой ставки ЦБ до 8,5% в середине декабря 2021 года аналитики спрогнозировали повышение ипотечных ставок до 11% или даже 12,5% уже в ближайшие два месяца", - сказала ТАСС коммерческий директор девелоперской группы компаний "А101" Анна Боим (Новая Москва).

В праздники покупатели были активны, в основном они уже имели "на руках" одобренную ипотеку и закрыли этот вопрос еще до Нового года, рассказала агентству руководитель отдела продаж девелоперской компании "Мармакс" Анна Терехова (Рязань). Очевидно, что люди воспользовались выходными днями для того, чтобы съездить на объекты и задать интересующие вопросы менеджерам по продажам, отметил в свою очередь в беседе с ТАСС руководитель департамента ипотечного кредитования девелоперской компании 3S Group Андрей Носонов (Московский регион).

"В Тюмени во время праздников мы не наблюдали тенденций, резко отличающихся от прошлогодних, - офисы продаж посещали клиенты, которые не успели до Нового года реализовать одобренную ипотеку, оформить и подписать договоры или забронировать квартиру. А вот в Санкт-Петербурге был всплеск активности, мы связываем это с периодом отпусков, когда у людей появилось свободное время заняться поиском жилья", - рассказал агентству коммерческий директор группы компаний "Страна Девелопмент" Александр Гуторов.

В концерне "Крост", работающем в Московском регионе, ажиотажа в праздничные дни в связи с повышением ключевой ставки не заметили, однако там пояснили ТАСС, что по опыту прошлых лет повышение спроса может происходить ближе к концу января.

В декабре 2021 года Банк России седьмой раз подряд повысил ключевую ставку - на 1 п. п., до 8,5% годовых. Таким образом, ключевая ставка достигла максимума с осени 2017 года.