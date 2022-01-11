Тарифы на капремонт в Новосибирской области повысили на 25%

НОВОСИБИРСК, 11 января. /ТАСС/. Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов по сравнению с 2021 годом повысили в Новосибирской области на 25% - с 8 до 10 рублей за квадратный метр. Об этом сообщается в соответствующем постановлении правительства региона, размещенном на портале правовой информации.

"Пункт первый абзац четвертый изложить в следующей редакции: "На 2022 год - в размере 10,07 рубля", - говорится в документе.

В 2021 году стоимость взноса составляла 8,03 рубля за квадратный метр. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства ЖКХ и энергетики региона, увеличение минимального размера взноса на капремонт в 2022 году связано с необходимостью выполнить запланированные региональной программой объемы работ по капремонту.

"В течение 2021 года рост стоимости основных строительных материалов (профилированного листа, металлопрокатных изделий, оцинкованного листа, пиломатериалов и утеплителя) в Новосибирской области в среднем составил более 150%. По этой причине в прошлом году региональный оператор столкнулся с проблемой отказов подрядчиков от участия в торгах", - рассказали в министерстве

Как уточнили в МинЖКХ, в 2021 году региональным оператором организована работа по капитальному ремонту в 564 многоквартирных домах. В 2022 году объем ремонта планируется увеличить до 1 394 домов, из них за счет средств, собранных в "общем котле", - 1 208 домов. В пресс-службе отметили, что расчет минимального размера взноса на капитальный ремонт проводился в соответствии с нормативами Минстроя России.

"Размер взноса в Новосибирской области составляет 10,07 руб./кв. м. Он соответствует параметрам других сопоставимых по показателям программ капремонта субъектов СФО: Омской области - до 12,27 руб./кв. м, Красноярский край - до 11,13 руб./кв. м", - добавили в министерстве.