Турчак заявил, что меры поддержки льготников при соцгазификации введут по всей РФ весной

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Решения по поддержке льготных категорий граждан при социальной газификации должны быть приняты во всех регионах России уже весной. Об этом сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в ходе заседания федерального штаба по газификации с вице-премьером Александром Новаком.

"Меры поддержки льготных категорий граждан при социальной газификации ввели 63 региона. В начале весенней сессии такие решения должны быть приняты по всей стране - договоренности достигнуты со спикерами заксобраний и руководителями региональных фракций "Единой России", - приводит слова Турчака пресс-служба единороссов во вторник.

Политик уточнил, что всего на участие в программе подано свыше 560 тыс. заявок, заключено уже более 160 тыс. договоров.

"Среди регионов-лидеров те, где хорошо организована разъяснительная работа. В том числе там, где помогают воспользоваться механизмом дачной амнистии <...> "Единая Россия" со своей стороны задействовала все ресурсы - за объектами закреплены депутаты, они проводят приемы граждан, отвечают на вопросы о программе в соцсетях. Нужно также установить каналы обратной связи и разобрать отклоненные заявки", - отметил Турчак.

Секретарь генсовета единороссов также предложил высшим должностным лицам регионов возглавить штабы по газификации. В сообщении пресс-службы единороссов отмечается, что данную инициативу поддержал Новак, который сообщил, что доложит о ней президенту РФ Владимиру Путину.

11 июня 2021 года президент РФ подписал закон с поправками фракции "Единой России" о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты "Газпром межрегионгаз" и сайты операторов газификации. Партия предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации - распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан. Речь идет о ветеранах, отдельных категориях пенсионеров, многодетных семьях и семьях с детьми-инвалидами.