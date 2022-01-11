На месте бывшего Тушинского аэродрома в Москве возведут жилые кварталы и объекты спорта

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Проект развития территории бывшего Тушинского аэродрома рядом со стадионом "Спартак" утвердили в правительстве Москвы. Здесь планируется возвести жилье и социальную инфраструктуру, включая объекты программы реновации, а также спортивные, духовно-культурный и торгово-развлекательный центры, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы утвердило проект планировки восточной части бывшего Тушинского аэродрома, прилегающей к футбольному стадиону "Спартак" ("Открытие Банк Арена"), общей площадью 156,3 га. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Проект планировки определяет окончательные параметры застройки этой перспективной территории, освоение которой станет одним из крупнейших градостроительных проектов в Москве ближайшего десятилетия", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что суммарная поэтажная площадь объектов в габаритах наружных стен планируемой застройки составит порядка 1,58 млн. кв. м недвижимости, включая: жилье (1,2 млн. кв.м) - 3 высотных жилых комплекса и 15 многоквартирных домов с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземными паркингами, в том числе планируется возвести 2 стартовых дома для переселения жителей района Покровское-Стрешнево по программе реновации; объекты образования (84,5 тыс. кв. м) - 4 школы на 3 775 учеников и 7 детских садов на 1 425 детей; объект здравоохранения - центр спортивной медицины (14 тыс. кв. м); гостиницы (46 тыс. кв. м) и апартаменты (100,4 тыс. кв. м); торгово-развлекательные центры (84,4 тыс. кв. м); спортивные объекты (39,4 тыс. кв. м) - дворец спорта, центр теннисного спорта; духовно-культурный центр - храм (9 тыс. кв. м).

"Рядом с выходом станции метро "Спартак" возведут здание ТПУ. Запланировано и развитие улично-дорожной сети - строительство магистральных и местных улиц общей протяженностью свыше 5 км. Для пешеходов обустроят тротуары общей протяженностью 8,9 км. Также будет создана сеть велодорожек общей длиной 4,2 км и организованы парковочные места для велосипедов и автомобилей", - сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, для организации движения наземного общественного транспорта обустроят отстойно-разворотную площадку с конечной станцией и установят современные остановочные павильоны. Основными рекреационными зонами нового района станут озелененная набережная Москвы-реки, парк в пойме реки Химки и широкий городской бульвар (Проектируемый проезд № 1895).

"Строительство нового района рядом со стадионом "Спартак" позволит создать комфортные условия для проживания 30,4 тыс. человек и свыше 6,3 тыс. рабочих мест", - заключили в пресс-службе мэра и правительства столицы.