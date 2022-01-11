Новостройки в России за год подорожали на треть

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Цены на первичном рынке жилья в России за 2021 год увеличились в среднем на треть. Такие данные содержатся в исследовании федерального портала "Мир квартир", проведенном в 70 городах с населением более 300 тыс. человек.

"Цены на новостройки побили очередной рекорд, увеличившись в среднем по крупным городам России на треть. В целом по стране средняя цена за квадратный метр в новостройках составляет 93 563 рубля (+32,3% за год), средняя цена квартиры - 5,13 млн рублей (+28,1%)", - отмечается в материалах.

Самая большая динамика роста стоимости квадратного метра зафиксирована в Сочи - практически вдвое за год. В Краснодаре годовой рост цен на новостройки составил 83,4%. В десятке "наиболее подорожавших" городов оказались также Мурманск (+60,3%), Улан-Удэ (+53,2%), Тверь (+52,1%), Новокузнецк (+51,3%), Калининград (+49,9%), Чита (+49,3%), Омск (+47,7%) и Белгород (+47%).

Москва достигла показателя в 310,9 тыс. рублей за квадратный метр (+26,5%), Московская область - 155,5 тыс. рублей за кв. м (+39,6%), Санкт-Петербург - 197,4 тыс. рублей за кв. м (+31,3%), Ленинградская область - 130,2 тыс. рублей за кв. м (+36,9%).

Высокая динамика роста цен на новостройки обусловлена дешевой льготной ипотекой, которая продолжает быть хорошим подспорьем покупателям жилья в российских городах, прокомментировал генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. "В столицах, где суммы кредита по ипотеке с господдержкой - 3 млн рублей - недостаточно для приобретения квартиры, действуют выгодные ипотечные предложения от застройщиков, которые поддерживают высокий спрос на недвижимость. Способствует повышению цен и растущая инфляция", - приводятся его слова в исследовании.

Ранее риелторы высказывали ТАСС мнение, что после ажиотажа 2020-2021 годов, главным драйвером которого стала льготная ипотека, в 2022 году на рынке новостроек России наступит затишье, рост цен будет умеренным и вряд ли превысит 1,5% в месяц. Они прогнозировали, что годовое увеличение стоимости квадратного метра может составить 10-15%.