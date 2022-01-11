В Уфе более 200 обманутых дольщиков получат компенсацию на общую сумму 800 млн рублей

УФА, 11 января. /ТАСС/. Денежную компенсацию на общую сумму более 800 млн рублей получат 217 дольщиков жилого комплекса "Риверсайд" в Уфе по решению Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Башкирии.

"На компенсационные выплаты федеральный фонд направит более 800 млн рублей, из них чуть больше 90 млн софинансирует регион. Согласно сформированному реестру требования участников строительства, выплаты компенсационного характера получат 217 обманутых дольщиков. Процесс подачи заявлений начнется уже в ближайшее время", - приводятся в сообщении слова и.о. гендиректора регионального фонда по защите прав дольщиков Олега Султанова.

Речь идет о жилом комплексе "Риверсайд" в Уфе, строительство которого вело ООО СК "Амрита". Всего Фондом принято решение о завершении строительства 43 проблемных объектов на территории республики и предоставлении компенсационных выплат по 31 дому, добавили в пресс-службе.

По данным регионального правительства, в Башкирии в Единый реестр проблемных объектов включено 105 домов, обманутыми признаны около 4 тыс. дольщиков. Восстановить права всех граждан - участников долевого строительства - планируется до конца 2023 года.