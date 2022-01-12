Проблемный дом, строившийся с участием дольщиков, сдали в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 12 января. /ТАСС/. Проблемный многоквартирный дом, строившийся с участием дольщиков, сдали в эксплуатацию в Хабаровске. Об этом сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

"Компания "Фонд жилищного строительства" получила разрешение на ввод в эксплуатацию <...> многоэтажного дома по улице Пионерской в Хабаровске. Дом на 128 квартир и общей площадью почти в 7 тыс. кв. м строился с привлечением участников долевого строительства. Возведение объекта началось в 2015 году и должно было завершиться в 2020-м. Однако из-за дефицита рабочей силы сроки ввода были сдвинуты почти на год", - говорится в сообщении.

С компанией работала специально созданная комиссия, в состав которой вошли представители правоохранительных органов, а также министерства строительства края. Краевой Минстрой оказал содействие в оформлении сдаточной документации. Правительству Хабаровского края пришлось помочь и в привлечении дополнительной рабочей силы. Ключи от своих квартир дольщики получат в течение полутора - двух месяцев.

По данным комитета государственного и строительного надзора правительства Хабаровского края, в настоящее время в регионе ситуация с домами дольщиков остается сложной в отношении 23 многоквартирных домов и их почти 1,7 тыс. собственников. Федеральный Фонд по решению проблем обманутых дольщиков принял решение о достройке в отношении четырех домов. Дольщикам пяти недостроенных домов выплатят денежные компенсации по рыночной стоимости квадратного метра. Еще два дома в Хабаровске будут достроены за счет инвестора без привлечения бюджетных средств. В этом году планируется восстановить права примерно 600 владельцев жилья, уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.