Российские банки выдали в 2021 году ипотечные кредиты на рекордные 5,69 трлн рублей

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Объем выданных в 2021 году ипотечных кредитов в России достиг рекордной суммы в 5,69 трлн рублей - это более чем на четверть превышает результат 2020 года. Такую оценку дал банк ВТБ. В 2022 году на рынке ипотечного кредитования возможно охлаждение, говорится в сообщении кредитной организации.

"По оценке ВТБ, в 2021 году выдачи ипотеки на российском рынке составили рекордные 5,69 трлн рублей, что более чем на четверть превышает результат 2020 года. ВТБ показал прирост почти на 30%, впервые в истории выдав 1,2 трлн рублей ипотеки", - отмечается в сообщении.

Одним из драйверов роста рынка ипотеки в 2021 году стала программа господдержки, действующая с 2020 года. ВТБ провел по ней каждую третью сделку, оформив 63 тыс. кредитов почти на 200 млрд рублей, указали в банке.

Регионами - лидерами по объему проведенных ипотечных сделок в прошлом году стали Москва и область (460 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (107,8 млрд рублей), Новосибирская область (43,4 млрд рублей), Республика Татарстан (42,8 млрд рублей) и Свердловская область (30,6 млрд рублей). Средний чек по ипотечному кредиту достиг 3,4 млн рублей, подсчитали в ВТБ. При этом портфель жилищных кредитов ВТБ за год увеличился на четверть и достиг 2,5 трлн рублей.

Ожидания от 2022 года

По мнению вице-президента, заместителя руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгения Дячкина, в 2022 году возможно охлаждение рынка ипотеки.

"По нашим оценкам, рынок ипотечного кредитования в ближайшее время ждет охлаждение. Ужесточение денежно-кредитной политики Банком России отражается на стоимости ипотеки, ставки по которой перешагнули двузначный уровень. В этом году спрос на ипотеку сохранится на фоне развития строительного сектора и совместных предложений банков и застройщиков. При этом многое зависит от возможного продления госпрограммы. В случае ее сохранения объем выдач может снова превысить 5 трлн рублей, в случае завершения - скорректироваться до уровня 2020 года", - цитирует пресс-служба слова Дячкина.

При этом ВТБ рассчитывает, что правительство продолжит господдержку в рамках ипотечных программ, поэтому "серьезного "проседания" рынка" эксперт не ожидает.

Стимулировать рынок ипотечного кредитования в 2022 году будет также сегмент индивидуального жилищного строительства (ИЖС), на который сейчас сместился фокус внимания государства - в частности, расширение условий госпрограммы на такие объекты и планируемое применение технологий эскроу-счетов. Дополнительным импульсом станут специальные программы кредитования ИЖС, которые запустили крупнейшие банки, считают в ВТБ.