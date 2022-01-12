Более 1,6 млн кв. м жилья поставили в 2021 году на кадастровый учет по реновации в Москве

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве в 2021 году поставило на кадастровый учет 83 дома общей площадью более 1,6 млн кв. м по программе реновации. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Управлением Росреестра по Москве в 2021 году в рамках реализации программы реновации жилищного фонда столицы на кадастровый учет поставлено 83 дома общей площадью более 1,6 млн кв. м. Лидером по числу новостроек в прошлом году стал Восточный административный округ, где учтено 13 жилых объектов площадью 188,4 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Вторую строчку рейтинга занял Юго-Восточный административный округ (ЮВАО), в котором кадастровые номера получили 11 новостроек по реновации. Последней в округе - в декабре 2021 года - стала многоэтажка на улице Шумилова, д. 4 в районе Кузьминки. За год общая площадь оформленных в ЮВАО жилых объектов составила 181,8 тыс. кв. м.

"Сразу четыре столичных округа замыкают тройку лидеров 2021 года по количеству учтенных Росреестром жилых объектов в рамках программы реновации. Так, в Западном, Юго-Западном, Северном и Северо-Восточном административных округах поставлено на кадастровый учет 36 многоквартирных домов - по 9 в каждом. <...> По итогам 2021 года общая площадь оформленных за год новостроек составила в ЗАО - 302 тыс. кв. м, в ЮЗАО - 152,1 тыс. кв. м, в САО - 190,6 тыс. кв. м и в СВАО - 126,7 тыс. кв. м", - добавили в пресс-службе.

В управлении подчеркнули, что 2021 год уже вошел в статистику Росреестра, как самый рекордный по всем видам учетно-регистрационных действий, в том числе по оформлению жилых домов по программе реновации. "Годовой результат в три раза превышает показатель 2020 года, когда было оформлено 27 домов площадью 501,2 тыс. кв. м. <...> Всего с начала действия программы реновации Росреестром по Москве внесены в ЕГРН сведения о 169 домах общей площадью более 3,5 млн кв. м, в которых предусмотрено 37,4 тыс. квартир", - цитирует пресс-служба руководителя управления Игоря Майданова.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Переехать в новые квартиры смогут около 1 млн москвичей из 5 175 домов. Для строительства подобраны 534 стартовые площадки.