Эксперт: доля выставленных на продажу наследных квартир в Москве удвоилась из-за пандемии

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Доля наследных квартир, выставленных на продажу в Москве, удвоилась за 2021 год по сравнению с прошлыми периодами. Об этом говорится в сообщении риелторской компании "ИНКОМ - Недвижимость".

"За весь период существования цивилизованного рынка жилья (с 1990-х гг.) на вторичке Москвы их (квартир, полученных в наследство, - ТАСС) доля в экспозиции удерживалась на отметке 10%, в течение последнего года она удвоилась и достигла 20%", - говорится в релизе.

Отмечается, что рост объема такого предложения произошел на фоне пандемии коронавируса. "Из года в год на вторичный рынок поступает примерно равное количество лотов, так как квартирные вопросы связаны с этапами человеческой жизни. К сожалению, экстремальные эпидемиологические условия создали предпосылки для таких изменений. Как правило, такое жилье продается с дисконтом в диапазоне от 5% до 10% - большинство наследников-продавцов изначально готово к скидке. Нередко наследственные квартиры участвуют в инвестиционных сделках", - сказал директор департамента вторичной недвижимости копании Сергей Шлома, его слова приводятся в сообщении.

В нем уточняется, что около 60% полученных в наследство квартир выставляются на продажу, 40% сдаются в аренду. Примерно половина арендных унаследованных лотов через три года поступает на продажу: это связано с тем, что объекты, находящиеся в собственности три года и более, освобождаются от налогообложения при продаже.

Цены на вторичку и перспективы сокращения числа сделок

По оценкам специалистов компании, в целом на вторичном рынке Москвы в ее старых границах медианная цена квадратного метра увеличилась на 12% и составила 279,5 тыс. рублей, следует из релиза.

"На сегодняшний день потенциал для дальнейшего роста цен исчерпан, и в лучшем случае для продавцов средняя стоимость останется на уровне, достигнутом в 2021 году", - считает Сергей Шлома.

Спрос на приобретение жилья в Москве был высоким весной и летом, что обычно нехарактерно для рынка, говорится в релизе. Осенью и вплоть до второй половины декабря наступило затишье, но перед новым годом произошел всплеск активности потенциальных покупателей.

"Декабрь 2021 года на 16% опередил ноябрь и на те же 16% стал результативнее декабря 2020 года. С одной стороны, ситуация выглядит алогичной на фоне пиковых цен на жилье и в условиях роста стоимости ипотеки. С другой стороны, продолжается обслуживание ипотечных заемщиков с кредитами, оформленными по ставкам до повышения, кроме того, спрос подогревается страхом инфляции и ожиданием дальнейшего роста ипотечных ставок - образно говоря, это стремление впрыгнуть в последний вагон поезда. Тем не менее тенденция ужесточения условий жилищного кредитования способна вызвать значительное (не менее 20%) сокращение количества сделок на вторичном рынке в 2022 году", - приводятся слова Сергея Шломы.