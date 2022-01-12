Россияне стали в 1,6 раза чаще выставлять на продажу квартиры в ожидании спада спроса

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Собственники вторичного жилья в российских городах-миллионниках в январе 2022 года стали выставлять на продажу квартиры в 1,6 раза чаще, чем год назад. Об этом ТАСС сообщила в среду директор департамента управления сетью федеральной компании "Этажи" Татьяна Ахметдинова.

"Мы оценили активность продавцов вторичной недвижимости в городах-миллионниках в первые десять дней текущего и прошлого годов. Собственники вторичного жилья в 1,6 раза чаще стали выставлять на продажу свои объекты, чем год назад", - сказала она.

По словам Ахметдиновой, собственники торопятся с продажей, потому что в перспективе на фоне растущих ипотечных ставок не исключено снижение спроса на готовое жилье и стагнация цен. Кроме того, на рынке заметно активизировались инвесторы, выставляющие купленные ранее квартиры. "С одной стороны, это связано с тем, что вводятся в эксплуатацию дома, квартиры в которых приобретались два года назад, с другой - на фоне дефицита доступного предложения среди готового жилья сейчас один из самых выгодных периодов для продажи как с точки зрения спроса, так и цены", - объяснила логику инвесторов собеседница агентства.

Согласно рейтингу, составленному аналитиками компании "Этажи", на первом месте по активности продавцов вторичного жилья в январе 2022 года оказался Санкт-Петербург, где показатель по сравнению с началом прошлого года вырос в четыре раза. На втором месте - Красноярск, здесь продавцы вторичного жилья в 2,4 раза чаще выставляли свои объекты на продажу в первые дни нового года. На третьем - Омск, где спрос на продажу готового жилья вырос в 2,1 раза. Также в первую пятерку вошли Новосибирск (рост активности в 1,8 раза) и Пермь (в 1,7 раза). В Москве и Ростове-на-Дону активность продавцов выросла в 1,3 раза, Самаре - в 1,1 раза.

По данным аналитиков компании, за 2021 год средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья в целом по России увеличилась на 22,6% - с 67,4 тыс. до 82,6 тыс. рублей.