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Около 4 млн кв. м коммерческой недвижимости ввели в Подмосковье в 2021 году

Это 925 объектов малого и крупного бизнеса

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Порядка 4 млн кв. м коммерческой недвижимости, которые построены для работы 925 объектов малого и крупного бизнеса, ввели в эксплуатацию в Московской области в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.

"По итогам 2021 года при содействии Центра содействия строительству при правительстве Московской области введено в эксплуатацию 4 млн кв. м коммерческой недвижимости - это 925 объектов малого и крупного бизнеса. В основном отрасли по сопровождению в крупном и малом бизнесе: производство, логистика и торговля", - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, больше всего коммерческой недвижимости было введено в Домодедове, Истре и Пушкинском округе. Так, в Истре построили многофункциональный производственно-складской комплекс с придорожным сервисом общей площадью около 24 кв. м, в нем работают 5,5 тыс. сотрудников. Еще порядка 1,2 тыс. рабочих мест появилось благодаря вводу крупного индустриального объекта в Домодедове. В Пушкинском 600 человек нашли новое рабочее место после строительства торгового комплекса.

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